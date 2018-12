Quotidien, première partie du 12 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 décembre. On parle de l’attaque de Strasbourg avec Yann Barthès, Salhia Brakhlia et Julien Bellver, mais aussi culture avec Azzeddine Ahmed-Chaouch sur le tournage du dernier Kore-Eda ou encore de Noël avec Etienne Carbonnier et du parlement anglais avec Lilia Hassaine. Un homme a ouvert le feu mardi soir, en centre-ville de Strasbourg, tout près du marché de Noël de la ville. L’assaillant est un Fiché S en France, une information qui a rapidement été reprise par les personnalités politiques et les internautes. L’occasion de faire le point sur la signification d’une Fiche S avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Un sceptre royal, deux députés, une cacophonie : que s’est-il passé au parlement anglais cette semaine ? Lilia Hassaine nous explique tout dans son Zoom. Hirokazu Kore-eda a obtenu la Palme d’or à Cannes en 2018 pour « Une affaire de famille ». Pour son nouveau film, il a choisi la France et les actrices françaises Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Azzeddine Ahmed-Chaouch a eu la chance d’assister au tournage, il raconte dans son Chaouch Express. L’attaque de Strasbourg, qui a fait trois morts et plusieurs blessés mardi soir, nourrit de nombreuses théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous parle de l’émission « Mon plus beau Noël » sur TF1. La seule émission où on peut voir des Père Noël en Harley, ou à poil, sans que la magie de Noël ne prenne de coups.