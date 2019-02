Quotidien, première partie du 12 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 février. On parle de la démission du M. Communication de l’Elysée avec Salhia Brakhla et Yann Barthès, d’Angela Merkel sur Facebook avec Lilia Hassaine, d’antisémitisme avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’anonymat sur internet avec Julien Bellver et du magazine de la santé avec Etienne Carbonnier. Il était le M. Communication d’Emmanuel Macron. Ismaël Emelien a annoncé ce mardi sa démission de l’Elysée, quelques jours après de nouvelles révélations de Mediapart qui soulignaient les liens entre le conseiller com’ et Alexandre Benalla. Mais l’Elysée assure que les deux événements ne sont pas liés. Salhia Brakhlia fait le point dans son Moment de vérité. Mais pourquoi Angela Merkel a-t-elle disparu de Facebook ? La chancelière allemande a décidé de supprimer son compte sur le réseau social suite à son départ de la direction du parti conservateur CDU et le piratage, il y a quelques mois, de ses données. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Samedi, plusieurs tags antisemites ont été découverts dans la capitale. Dans le XIIIe arrondissement, deux portraits de l’ancienne ministre Simone Veil ont été vandalisés de croix gammées. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré Christian Guemy, l’artiste qui avait réalisé ces portraits. La proposition vient du gouvernement lui-même : mettre fin à l’anonymat sur les réseaux sociaux pour mettre fin à l’impunité des harceleurs, des messages racistes, homophobes et sexistes en en identifiant clairement leurs auteurs. Mais l’idée est-elle pertinente ? Des exemples de harcèlement de groupe, comme celui de la Ligue du LOL tout récemment, montre qu’écrire en son nom propre n’est pas toujours dissuasif. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous emmène dans le monde sans complexe et sans gêne du Magazine de la Santé sur France 5.