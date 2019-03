Quotidien, première partie du 12 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 mars. On parle du procès Bernard Tapie avec Salhia Brakhlia, du black-out au Venezuela avec Lilia Hassaine, on fait un vrai/faux sur l’Algérie avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver décrypte le plan com’ de Philippe de Villiers pour la sortie de son dernier livre et Étienne Carbonnier nous fait découvrir les folles soirées de Limoges. Le procès de Bernard Tapie s’est ouvert à Paris ce lundi 11 mars. 26 ans après le début de son litige avec le Crédit Lyonnais, l’homme d’affaires espère mettre un point final aux poursuites judiciaires. Salhia Brakhlia a pu assister aux premières heures du procès pour son Moment de vérité. Alors que le Venezuela peine à sortir de la crise depuis l’éviction du président Nicolas Maduro, remplacé par l’auto-proclamé Juan Guaido, les Vénézuéliens sont privés d’électricité depuis jeudi 7 mars. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi 11 mars qu’il renonçait à briguer un cinquième mandat à la tête de l’Algérie. Après des années d’absence médiatique, il est réapparu à la télévision algérienne pendant quelques secondes lundi soir. Quelques plans, serrés, moyens et larges du président Bouteflika. Sauf que rien sur ces images ne prouvent qu’elles aient bien été tournées lundi 11 mars, jour du renoncement d’Abdelaziz Bouteflika. On en parle avec Yann Barthès. Alors qu’on ne parle que de l’Algérie dans les médias, Azzeddine Ahmed-Chaouch en profite pour faire le vrai du faux sur ce qu’a dit Marine Le Pen sur le pays et ses habitants. C’est le Chaouch Express du jour. Philippe de Villiers a « tiré le fil du mensonge et tout est venu » dans son nouveau livre du même titre. Un livre bourré de références complotistes que son auteur vend partout dans les médias. Julien Bellver analyse son plan de communication dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène dans le meilleur blockbuster proposé par le PAF : l’émission 90’ Enquêtes.