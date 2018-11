Quotidien, première partie du 12 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 novembre. On parle des commémorations du 11 novembre et du Forum sur la paix avec Yann Barthès, Salhia Brakhlia et Julien Bellver, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous emmène au Salon du Made in France, Lilia Hassaine fait le point sur les incendies en Californie et Etienne Carbonnier débriefe les NRJ Music Awards. Après les commémorations du 11 novembre, la France organisait un sommet mondial sur la paix, à Paris. Autour d’Emmanuel Macron, 63 chefs d’État s’étaient donné rendez-vous pour discuter aux meilleurs moyens d’œuvrer ensemble pour la paix. Dans ce sommet, deux grands absents : la Chine et les États-Unis. Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Depuis plusieurs jours, la Californie est ravagée par un incendie d’une ampleur inégalée. 13 000 habitants ont dû être évacués, parfois en catastrophe. Pour son Zoom, Lilia Hassaine fait le point sur les incendies les plus meurtriers de l’histoire californienne. Emmanuel Macron recevait Donald Trump à l’Élysée ce samedi 10 novembre. Et comme à chaque fois qu’ils se rencontrent, il a fallu qu’ils jouent les gros bras pour montrer qui qu’est le plus fort. On a compté les points. Tout le week-end à Porte de Versailles, à Paris, se tenait le salon du « Made in France ». Vêtements, produits du terroir, nouvelles technologies, meubles, gadgets, … les artisans du « fabriqué en France » s’étaient rassemblés pour présenter leurs produits. Azzeddine Ahmed-Chaouch a été y faire un tour pour son « Chaouch Express ». Le monde célébrait le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 ce week-end. A Paris, les commémorations ont réuni les chefs et cheffes d’État du monde entier et ont été retransmises en direct sur les chaînes nationales. Julien Bellver nous résume les dispositifs médias pays par pays dans le 20h Médias. Pour son Lundi Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe la grande soirée des NRJ Music Awards sur TF1.