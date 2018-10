Quotidien, première partie du 12 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 12 octobre. On parle de Marlène Schiappa fâchée par Etienne Carbonnier, des pompiers victimes de violences avec Salhia Brakhlia, du câlin de Kanye West et Donald Trump avec Lilia Hassaine, des Français hyper feignants mais productifs avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du virage éditorial pris par le magazine Marianne et du retour de Michelle Obama avec Julien Bellver et des coulisses de Danse avec les Stars avec Marc Beauge. Partout en France, les agressions violentes contre des sapeurs-pompiers se multiplient, parfois jusqu’au drame. Les syndicats de sapeurs-pompiers réclament plus de sécurité afin de poursuivre leurs missions sereinement et sortent une grande campagne de sensibilisation. Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Kanye West a rendu visite au président des Etats-Unis Donald Trump dans son grand bureau ovale à la Maison Blanche. Le rappeur et Donald Trump ont même été pris en photo en train de se faire un énorme câlin, point d’orgue d’une réunion où Kanye West a enchaîné les remarques totalement WTF. Lilia Hassaine nous raconte pour son Zoom. La Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes n’a pas apprécié un passage de la chronique « Canap » d’Etienne Carbonnier qui moquait son « crush » pour un des députés de la majorité, en plein discours à l’Assemblée nationale. Yann Barthès revient sur ces accusations et se défend de tout sexisme. Pour son 20h Médias, Julien Bellver revient sur le virage éditorial opéré par le magazine Marianne, dont la direction a été reprise par Natacha Polony et Marc Beauge nous emmène dans les coulisses de Danse avec les Stars.