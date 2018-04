Quotidien, première partie du 13 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 13 avril. Au programme : Yann Barthès reçoit le génial Jean-Pierre Bacri pour "Place publique" et la fille du célèbre Pierre Desproges, Perrine Desproges, vient nous présenter son documentaire "Une plume dans le culte". Il a cartonné dans "Le sens de la fête" en 2017, Jean-Pierre Bacri revient sur grand écran avec "Place publique". Il incarne "Castro", une star du petit écran devenu animateur télé sur le déclin. Coincé en pleine pendaison de crémaillère de sa productrice (Léa Drucker), il se confronte à son ex-femme (Agnès Jaoui) et leur fille (Nina Meurisse) qui publie justement un livre sans filtres sur la vie de ses parents. Dans "Place publique", il est question de célébrité, de temps qui passe et de vieillesse. Jean-Pierre Bacri est dans Quotidien, et puisque c’est vendredi, il reste avec nous pendant toute l’émission : c’est un vendredi avec Bacri ! Sur le plateau également, Yann Barthès reçoit Perrine Desproges, la fille du célèbre "écriveur". Elle co-réalise un documentaire sur son père, Pierre Desproges, intitulé "La plume dans le culte" qui sera diffusé sur Arte. Qui était Pierre Desproges ? Que reste-t-il de son œuvre aujourd’hui ? Comment Perrine Desproges fait-elle vivre le souvenir du talent de son père, alors que sonne bientôt les trente ans de sa mort ? Elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler, avec une franchise et un phrasé qui n’est pas sans rappeler son paternel.