Quotidien, première partie du 13 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 décembre. On parle du mal logement à Marseille avec Salhia Brakhlia, du suspect de l’attaque de Strasbourg avec Julien Bellver et d’un faux témoin avec Lilia Hassaine, du congrès des experts-comptables avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Le 1er décembre, des casseurs ont pénétré dans l'intérieur de l'Arc de Triomphe et provoqué d'importants dégâts. Mur taggés, statue décapitée, maquette et sculpture dégradées. Après 15 jours de fermeture - une première dans son histoire - l'Arc de Triomphe a enfin rouvert ses portes ce mercredi, mais il porte encore les stigmates de son saccage. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. A Strasbourg, la chaîne CNEWS a interrogé un témoin qui assurait connaître le tireur du marché de Noël. Problème, le jeune homme interrogé a lui-même reconnu quelques minutes plus tard avoir tout inventé. Et ce n'est pas la première fois que les médias se font prendre au piège par de faux témoignages. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Les annonces d’Emmanuel Macron face à la grogne des gilets jaunes sont-elles réalisables ? Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé demander à ceux qui devront les appliquer : les experts-comptables. À chaque attaque, la question se pose : les médias doivent-ils diffuser l’identité et la photo des suspects ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. On est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle. Et cette semaine encore, il n’a pas été déçu par les Foufous de l’Assemblée.