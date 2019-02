Quotidien, première partie du 13 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 février. On parle du happening de Florian Philippot au Parlement européen avec Salhia Brakhlia, de la purge d’Instagram avec Lilia Hassaine, du conseil municipal de Sarcelles avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, d’une enquête sans précédent sur l’église américaine avec Julien Bellver et d’amour avec Étienne Carbonnier. Au Parlement européen, où il siège, l’ancien bras droit de Marine Le Pen a voulu faire du bruit avec un happening sur les violences sur les manifestants, dont plusieurs ont perdu un œil à cause d’un tir de LBD. Salhia Brakhlia revient sur ce coup d’éclat de Florian Philippot qui n’a pas toujours convaincu dans son Moment de vérité. De nombreux internautes ont eu un choc ce matin : des abonnés Instagram avaient fichu le camp, parfois par dizaines. Pas de désamour soudain de fans, mais bien un gros « problème technique » sur le réseau social. À Sarcelles, l’opposition a fait annuler l’élection de quatorze adjoints et adjointes du maire pour cause de… trop de femmes élues. En effet, huit des élues étaient des femmes, contre 6 hommes, ce qui enfreignait la loi sur la parité en politique. Azzeddine Ahmed-Chaouch suit l’affaire pour son Chaouch Express. C’est un scandale sans précédent que révèle la presse américaine ces derniers jours. Depuis des mois, le Houston Chronicle a enquêté sur des faits d’abus sexuel dans l’église américaine au cours des dernières années. Le journal comptabilise plus de 700 victimes et 400 agresseurs présumés. Cette nouvelle affaire fait écho, en France, à la sortie du dernier film de François Ozon, « Grâce à Dieu », qui traite également des agressions sexuelles dans l’église, française cette fois. On en parle avec Julien Bellver pour son 20h Médias. À 24h de la Saint-Valentin, Etienne Carbonnier a voulu parler d’amour. Du coup, il a regardé l’émission qui ne parle QUE d’amour, « Ça commence aujourd’hui », sur France 2.