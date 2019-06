Quotidien, première partie du 13 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 juin. On parle de l’assemblée générale de Renault avec Salhia Brakhlia, de la footballeuse Marta Vieira Da Silva avec Lilia Hassaine, de Valérie Pécresse avec Yann Barthes, des coulisses de France-Norvège avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la Une de Charlie Hebdo avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Mercredi 12 juin, Renault organisait sa première assemblée générale depuis le départ, forcé, de Carlos Ghosn. L’objectif principal : rassurer les actionnaires, petits ou gros, sur l’état de santé de l’entreprise malgré les déboires judiciaires de son ex-dirigeant. Salhia Brakhlia y était pour son Moment de vérité. Marta Vieira Da Silva est la footballeuse la plus titrée au monde, plus que Cristiano Ronaldo, meilleure buteuse que la légende Pelé. Pourtant, un projet de loi a créé la polémique : celui de rebaptiser le stade du Roi Pelé en stade de la Reine Marta. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Valérie Pécresse est une « femme libre » depuis qu’elle a quitté les Républicains la semaine dernière. Et en tant que femme libre, il n’est jamais trop tôt pour prendre la route de l’élection présidentielle de 2022. Les Bleues ont encore fait des prouesses mercredi soir en l’emportant 2 buts à 1 face à la Norvège. Azzeddine Ahmed-Chaouch était à Nice pour suivre la rencontre, il débriefe les coulisses de l’Équipe de France. Mercredi, Charlie Hebdo sortait son numéro hebdomadaire avec une Une consacrée à la Coupe du monde féminine de football. Comme à son habitude, le journal satirique a misé sur une Une trash, qui a vite fait polémique. Au point que certains médias n’ont pas souhaité diffuser l’image. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que trafiquent nos petits Foufous de l’Assemblée.