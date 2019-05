Quotidien, première partie du 13 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 mai. On parle de l’ouverture du procès Balkany avec Salhia Brakhlia, des recommandations aux voyageurs avec Lilia Hassaine, de la fun attitude de Nathalie Loiseau avec Yann Barthes, du Festival de Cannes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des clips de campagne pour les européennes avec Julien Bellver et de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Le procès de Patrick et Isabelle Balkany s’est ouvert ce lundi à Paris. Le couple de Levallois-Perret est accusé d’avoir, entre autres, dissimulé 13 millions d’euros au fisc. Leur procès, après des années de rebondissements judiciaires, est l’un des plus importants de la sphère politique des dernières années. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Deux Français, en voyage au Bénin, ont été enlevés au tout début du mois de mai. Actuellement, le ministère des Affaires étrangères cible plusieurs zones dans le monde à éviter, classées de potentiellement dangereuses à très risquées. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Dernière ligne droite pour les candidats aux élections européennes. Ce week-end, ils étaient tous en meeting quelque part en France. Mais celle qui a le plus électriser les foules (non) c’est Nathalie Loiseau. Avec la candidate LREM, pas de doute, on est sûrs de passer une folle soirée. Le Festival de Cannes débute ce mardi 14 avril. Azzeddine Ahmed-Chaouch va y passer deux semaines, pour nous faire vivre les montées des marches, les tops, les flops et l’ambiance autour de ce festival international. Comme à chaque élection, les partis ont réalisé leurs clips de campagne pour convaincre les électeurs. Problème : ils n’ont pas tous le même budget, ce qui donne des clips radicalement différents. On en parle avec Julien Bellver. Comme tous les lundis, Étienne Carbonnier nous fait un point Koh-Lanta, histoire de voir si les candidats survivent au bout d’un mois à bouffer du manioc.