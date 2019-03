Quotidien, première partie du 13 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 mars. On parle du Brexit avec Salhia Brakhlia, de pollution avec Lilia Hassaine, de Macron en Ethiopie avec Yann Barthès, des municipales à Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la campagne électorale algérienne avec Julien Bellver et des merveilles de Chasse & Pêche avec Étienne Carbonnier. Le Royaume-Uni va-t-il quitter l’Union européenne dans la douleur ? La perspective d’un accord se fait devient de plus en plus improbable à 16 jours du Brexit. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Une enquête de l'ONU alerte sur l'état de la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Partout, ou presque, le monde est étouffé sous la pollution : en Inde, le seuil de pollution dépasse de 30 fois le seuil maximal autorisé. En France, la pollution ne se cache pas toujours là on le croit. C’est le Zoom de Lilia Hassaine. Emmanuel Macron est en voyage officiel en Ethiopie. Et comme pour tous ses voyages officiels, le chef de l'État a emmené sa photographe Soizig de la Moissonnière, connue dans le milieu comme "Hashtag Pic of The Day" pour sa propension à mettre des # partout, tout le temps. La campagne électorale pour les municipales à Paris est lancée. Dans un peu plus d’un an, les Parisiens seront amenés à élire leur nouveau ou nouvelle maire, ou à reconduire Anne Hidalgo à son poste. Déjà, les candidatures se multiplient. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Les opposants du président sortant Abdelaziz Bouteflika sont en pleine campagne électorale en Algérie. Et ils sont nombreux à utiliser les canaux français pour se faire entendre. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd'hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a zappé sur la chaîne Chasse & Pêche. Et si les présentations de flingues gros calibre sont un peu flippante, on a aussi vu des trucs très, très marrants.