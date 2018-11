Quotidien, première partie du 13 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 novembre. On parle du retour de François Hollande avec Salhia Brakhlia, de la disparition de Stan Lee avec Lilia Hassaine, du passage de Trump à Paris avec Yann Barthès, des réseaux sociaux et du FISC avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la promo médiatique de Michelle Obama et de la nouvelle émission de RMC Découvertes avec Etienne Carbonnier. François Hollande était à la foire du livre de Brive ce week-end et il y a fait une déclaration formelle à une de ses fans : oui, il revient bien en politique. La preuve en images dans le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Le papa des Marvels est décédé mardi 12 novembre à l’âge vénérable de 95 ans. Immortel créateur de Spider-Man, Iron Man, Hulk ou encore Black Panther, il n’a toutefois pas tout à fait disparu puisqu’il sera encore dans trois prochains films Marvels grâce à des caméos dont lui seul avait le secret. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Donald Trump a-t-il brouillé les communications sur son passage lorsqu’il était à Paris ? Yann Barthès a vérifié. Gérald Darmanin a eu une idée pour coincer les fraudeurs du fisc : stalker les réseaux sociaux pour voir si le train de vie des internautes correspond bien aux revenus qu’ils déclarent. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu savoir ce qu’en pensent les députés dans son «Chaouch Express ». Michelle Obama est en tournée de promotion pour son livre « Devenir ». L’ancienne First Lady a déployé un arsenal médiatique impressionnant que nous décrypte Julien Bellver dans son 20h Médias. Enfin, pour son Mardi Canap, Etienne Carbonnier nous résume la nouvelle émission de RMC Découvertes, « Off Roads ».