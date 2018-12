Quotidien, première partie du 14 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 décembre. Ce soir, c’est Salhia Brakhlia qui prend les commandes de l’émission et on parle avec elle des logements insalubres de Marseille, de Donald Trump, l’idiot de Google, avec Lilia Hassaine, de reggae avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des choix musicaux douteux de BFMTV avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Il y a près de deux mois l’extrême précarité de certains habitants de la ville. À la suite de ce drame, la ville a décidé de prendre des mesures contre le mal-logement. Salhia Brakhlia est retournée sur place pour son Moment de vérité. Que se passe-t-il lorsque vous tapez « idiot » dans la barre de recherche d’images de Google ? Faites le test, c’est la tête de Donald Trump qui sortira en premier, puis en second, puis dans toute une autre série de photos. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est officiel, le reggae est désormais part du patrimoine mondial de l’humanité. Encensé pour ses valeurs de paix et de tolérance, le style musical a fait son entrée dans la très select’ liste des œuvres et courants artistiques adoubé par l’UNESCO. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Les chaînes d’info ont tourné en boucle sur la mort du tireur de Strasbourg, mais BFMTV a surpris, voir choqué, en diffusant la musique « I shot the sheriff » sur les images tournées sur le lieu de la confrontation entre le terroriste et les forces de l’ordre. On en parle avec Julien Bellver.