Quotidien, première partie du 14 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 février. On parle des résultats de Renault avec Salhia Brakhlia, de l’obligation d’avoir un drapeau tricolore et les paroles de la Marseillaise dans toutes les classes avec Lilia Hassaine, de la démission d’Alain Juppé de la mairie de Bordeaux avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du rapport des journalistes à Twitter avec Julien Bellver et des petits foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Ce jeudi 14 février, l’entreprise Renault présentait les résultats de son année 2018. Une première annonce officielle depuis l’arrestation de Carlos Ghosn, au Japon. C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. C’est la Saint-Valentin ! Et comme tous les 14 février depuis 70 ans, les JT diffusent des sujets spécial « amoureux », mais au fil des années, on voit bien l’évolution des mœurs. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Mercredi soir, LCI proposait une grande émission « rencontre avec les Français ». 10 Français faisaient ainsi face au Premier ministre, venu écouter leurs revendications. Avant le direct, Davis Pujadas qui animait le débat, a tout fait pour détendre ses invités. Peut-être un peu trop… Alain Juppé a fait ses adieux à la mairie et à la ville de Bordeaux ce jeudi 14 février. Depuis sa mairie, il a annoncé sa démission afin de pouvoir être nommé au Conseil Constitutionnel. Azzeddine Ahmed-Chaouch était à Bordeaux pour suivre ses adieux à la vie politique. C’est son Chaouch Express du jour. Après les affaires de la Ligue du LOL, de harcèlement dans les rédactions, mais aussi le harcèlement quasi systématique des journalistes par les internautes sur Twitter, une question se pose : les journalistes doivent-ils abandonner le réseau social ? On en parle avec Julien Bellver. C’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que faisaient de beau nos petits Foufous de l’Assemblée.