Quotidien, première partie du 14 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 janvier. On parle de la lettre d’Emmanuel Macron aux Français avec Yann Barthès et Lilia Hassaine, de l’Acte IX des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, des cahiers de doléances avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de l’Eurovision avec Etienne Carbonnier. Samedi se tenait l’Acte IX du mouvement des gilets jaunes. Une nouvelle journée de mobilisation marquée par le lynchage de plusieurs journalistes, à Rouen, à Pau ou à Paris. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Depuis dimanche soir, les Français peuvent lire « la lettre » qu’Emmanuel Macron a écri aux Français. Pour tenter d’éteindre l’incendie des « gilets jaunes », le président a voulu s’adresser directement aux citoyens. Lilia Hassaine nous explique dans son Zoom. Utilisés au Moyen-âge, les cahiers de doléances ont fait leur grand retour depuis quelques semaines. En marge de la mobilisation des gilets jaunes, ils doivent permettre aux citoyens de faire entendre leurs revendications. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est intéressé à ce qu’ils contiennent dans son Chaouch Express. Julien Bellver revient sur le week-end des gilets jaunes dans son 20h Médias et Etienne Carbonnier nous parle de l’émission « Destination Eurovision ».