Quotidien, première partie du 14 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 juin. On parle de la crise et des manifestations à Hong-Kong avec Baptiste des Monstiers, de l’évolution de l’alimentation des Français avec Lilia Hassaine, des réquisitions dans l’affaire Balkany avec Yann Barthes, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous raconte tout ce qu’il fallait retenir de la première semaine des Bleues, Julien Bellver nous parle d’un « deepfake », une vidéo truquée, qui a piégé le patron de Facebook Mark Zuckerberg, Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine et les Parisiens Eric et Quentin réagissent aux propos sexistes de Daniel Riolo sur RMC. En plateau, Yann Barthes reçoit le danseur devenu légende dans son pays et à travers le monde, Carlos Acosta, pour la sortie du biopic sur sa vie, « Yuli ». Sur la scène de Quotidien, Yann Barthes accueille également le rappeur français Rilès, venu présenter l’un des premiers titres de son premier album, « Welcome to the jungle », qui sera disponible le 30 août prochain.