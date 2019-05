Quotidien, première partie du 14 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 mai. On parle de l’hommage rendu aux deux militaires français tués avec Salhia Brakhlia, de la polémique autour de la palme d’honneur d’Alain Delon avec Lilia Hassaine, on part au Festival de Cannes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et des Molières côté gilets jaunes avec Julien Bellver et côté remise des prix avec Étienne Carbonnier. Emmanuel Macron présidait ce mardi matin la cérémonie d’hommage aux deux militaires français tués au Burkina Faso en toute fin de semaine. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, 32 et 28 ans, ont été tués en toute fin de semaine dernière lors de l’opération de sauvetage de deux otages français enlevés au Bénin. Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Faut-il priver Alain Delon de sa palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière ? L’acteur devait être décoré lors du Festival de Cannes 2019, qui démarre ce mardi. Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 18500 signatures. Son autrice, Mélissa Silverstein, fondatrice de Women and Hollywood, reproche à Alain Delon ses positions « racistes », « homophobes » et « misogynes ». On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Cannes pour suivre le Festival. Il a passé la journée à essayer d'interroger les membres du jury, qui n'auront bientôt plus le droit de s'adresser à la presse. Un groupe de gilets jaunes a fait irruption sur la scène des Molières lundi 13 mai, en pleine cérémonie de remise des prix. La séquence, qui s’est déroulée dans le calme, promettait de faire parler d’elle. France 2 a finalement pris la décision de la couper au montage, avant la diffusion de la cérémonie. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe la soirée des Molières, qui récompense les grands succès au théâtre de l’année.