Quotidien, première partie du 14 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 mars. On parle du voile pour les élues avec Salhia Brakhlia, du clip super anxiogène des LREM pour les élections européennes avec Lilia Hassaine, du Facebook Down avec Yann Barthès, de la menace d’une « grève à l’IVG » lancée par des gynécologues avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Marine Le Pen avec Julien Bellver et on va faire un tour du côté des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Peut-il y avoir des députées voilées à l’Assemblée nationale ? Pas pour la députée LREM Anne-Christine Lang, qui prévient qu’elle ne « mettra pas un pied » dans l’hémicycle si s’y trouve une femme voilée. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Les LREM sont entrés en campagne pour les européennes d’avril prochain. Le parti a largement diffusé un clip de campagne qui a suscité de vives réactions. Anxiogène, autoritaire, « manichéen », la vidéo n’a clairement pas convaincu tout le monde. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. On est passé à ÇA du chaos. Mercredi, fin d’après-midi, Facebook ne répond plus. Instagram non plus, même Whatsapp a mis les voiles. Gros drame sur la planète : personne n’a plus rien à faire pour s’occuper quand il est aux chiottes. Les Instagrameuses et Instagrameurs sont au bord du suicide. Tout fout le camp. Yann Barthès a une grosse pensée à tous ceux qui ont pensé que leur heure était venue. Le SYNGOF, principal syndicat de gynécologues en France, menace de faire une « grève à l’IVG » s’il n’est pas reçu par la ministre de la Santé Agnès Buzyn et celle de l’Égalité femme-homme Marlène Schiappa. Une menace qui a largement indigné les internautes et les responsables politiques. La campagne pour les élections européennes est déjà bien entamée : France 2 reçoit ce jeudi la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Depuis quelques jours, la chaîne tease des extraits de l’émission pour intéresser les téléspectateurs, mais une séquence en particulier a beaucoup fait réagir. On en parle avec Julien Bellver. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce qui se passait du côté de nos petits Foufous de l’Assemblée préférés.