Quotidien, première partie du 14 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 novembre. On parle de mariage et de bololo avec Yann Barthès, de Michelle Obama avec Salhia Brakhlia, des réseaux sociaux des riches avec Lilia Hassaine, du drame de Marseille avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des conséquences des tweets de Donald Trump contre Macron et de l’amour pour les JT d’Etienne Carbonnier. Michelle Obama a entamé sa grosse tournée promotionnelle à Chicago, sa ville natale. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. C’est la nouvelle idée du gouvernement stalker les réseaux sociaux pour dénicher les fraudeurs du FISC. Mais au fait, ça ressemble à quoi les réseaux sociaux des riches ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Ce matin, Edouard Philippe a prévenu les manifestants du 17 novembre : pas question de foutre le « bololo ». Le quoi ? On en parle avec Yann Barthès. Il y a une semaine, deux bâtiments vétustes s’effondraient à Marseille, causant la mort de huit personnes. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur place pour son « Chaouch Express ». Quelles conséquences, quelles réactions après les tweets assassins de Donald Trump contre Emmanuel Macron ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Pour son Mercredi Canap, Etienne Carbonnier fête le retour de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1.