Quotidien, première partie du 15 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 avril. On parle des revendications des gilets jaunes toujours dans les rues avec Salhia Brakhlia, du teaser d’Emmanuel Macron avec Lilia Hassaine, de la confidentialité selon Emmanuel Macron avec Yann Barthes, des annonces post grand débat avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des dernières allocutions ratées du chef de l’État avec Julien Bellver et on fait un point Koh Lanta avec Étienne Carbonnier. Samedi, les manifestations des gilets jaunes ont été émaillées de violence, notamment à Toulouse où plusieurs véhicules ont été incendiés et plusieurs bâtiments dégradés. Pourquoi, alors que la situation semble apaisée dans les autres grandes villes, les gilets jaunes de Toulouse restent-ils aussi mobilisés ? Qu’attendent-ils des annonces d’Emmanuel Macron ? On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Emmanuel Macron doit s’exprimer ce lundi soir à 20h pour annoncer les mesures qu’il compte prendre au terme du grand débat national. Avant son allocution, le chef de l’État a enregistré une vidéo « teaser » de ces annonces. Vidéo dans laquelle il a mis l’accent sur « l’écoute ». Sauf qu’à y regarder de plus près, Emmanuel Macron a surtout gardé ce qui l’arrange. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi soir les mesures pour répondre aux revendications des gilets jaunes. Mais pour lui et pour ses équipes, le mot d’ordre était la « confidentialité ». Oui, le président va parler, mais non, on ne peut rien dire. Enfin ça, c’est la définition que la PLUPART des gens ont de la « confidentialité ». À l’Élysée, c’est plus compliqué. Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi soir les mesures à prendre pour répondre aux revendications des gilets jaunes. Si pour le monde politique et pour la presse, la prise de parole du chef de l’État est très attendue, qu’en est-il des citoyens français ? Sont-ils eux aussi comme des foufous à attendre les déclarations d’Emmanuel Macron ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé leur demander pour son Chaouch Express. Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi soir les mesures à prendre pour répondre aux revendications des gilets jaunes. Ce ne sera que la troisième allocution officielle du chef de l’État depuis son arrivée à l’Élysée. Et pour cause, ces prises de parole sont… casse-gueule. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est lundi ! Comme tous les lundis, Étienne Carbonnier nous fait un point Koh-Lanta.