Quotidien, première partie du 15 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 février. On parle de la romance Nicolas Dupont-Aignan-Eric Zemmour avec Salhia Brakhlia, d’Amazon qui essuie une défaite à New York avec Lilia Hassaine, d’Emmanuel Macron et les maires de l’Indre avec Yann Barthès, de la cérémonie des Pics d’Or avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la Ligue du LOL vue de l’étranger avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Après avoir été accueilli comme « chez lui » par Laurent Wauquiez chez les Républicains, Eric Zemmour s’est fait un nouvel ami : Nicolas Dupont-Aignan. Salhia Brakhlia a assisté à leur réunion pour son Moment de vérité et c’était tendu. Le géant Amazon a plié : face à la polémique, l’entreprise n’installera pas de nouveau siège à New York, malgré les 25 000 emplois promis. En effet, Amazon ne paie pas un dollar d’impôts malgré d’excellents chiffres d’affaire, d’où une vive polémique. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Emmanuel Macron poursuivait son tour de France du « grand débat national » ce jeudi 14 février. Dans l’Indre, il a rencontré des élus de la région avec lesquels il a pu échanger pendant trois heures. Au final, on peut résumer toutes ses réponses par une phrase et un seul champ lexical : celui du futur. La fondation Abbé Pierre a décidé de tenir une grande cérémonie pour pointer… les pires dispositifs anti-SDF. Grille, pics, bancs conçus pour qu’on ne puisse pas dormir, … certains maires ont sorti l’artillerie lourde pour chasser les sans-abris de leur ville. Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté à la cérémonie pour son Chaouch Express. Le scandale de la Ligue du LOL, cette bande de journalistes qui ont harcelés et humiliés de nombreuses femmes et hommes pendant plusieurs années, n’aura pas été contenue bien longtemps à la France. L’histoire a déjà commencé à faire le tour du monde. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.