Quotidien, première partie du 15 janvier 2019

Retrouvez le replay de la première partie de Quotidien du 15 janvier. On parle des leaders des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Donald Trump avec Lilia Hassaine, du grand débat avec Yann Barthès, des audiences radios avec Julien Bellver et des JTs avec Etienne Carbonnier. Désaccord à la tête des gilets jaunes : Eric Drouet et Patricia Ludosky, deux figures du mouvement, ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Patricia Ludosky, créatrice de la pétition à succès contre la hausse du prix des carburants, a annoncé prendre ses distances avec Eric Drouet « en raison de son comportement ». On en parle avec Salhia Brakhlia dans son « Moment de vérité ». Des dizaines et des dizaines de burgers, de cornets de frites et de (petites) salades : c’est le repas que Donald Trump a offert à ses équipes de la Maison Blanche, dépeuplée de ses cuisiniers par le Shutdown. Lilia Hassaine nous en parle. Après avoir « bien rigolé pendant neuf semaines », Maxime Nicolle alias Fly Rider, leader des gilets jaunes, estime qu’il serait « peut-être temps de moins rigoler ». Durcir le mouvement ? Qu’en pensent les gilets jaunes toujours mobilisés sur les ronds-points ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a été leur poser la question pour son Chaouch Express. Les audiences radios sont tombées ce matin : en leader, RTL et France Inter sont désormais à touche-touche alors qu’Europe 1 continue sa dégringolade. Julien Bellver décrypte les chiffres des audiences dans son 20h Médias. Pour son Mardi Canap, Etienne Carbonnier s’est amusé à faire le tour des JT des grandes chaînes.