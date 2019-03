Quotidien, première partie du 15 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 mars. On parle de Christophe Castaner en boîte de nuit avec Yann Barthès, de Marcel Campion candidat à la mairie de Paris avec Salhia Brakhlia, de la doublure de Melania Trump avec Lilia Hassaine, on débriefe l’Emission politique de Marine Le Pen avec Yann Barthès, de la mobilisation en Algérie avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de Léa Salamé qui quitte France Inter avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. La question est simple : Pourquoi ? Pourquoi parler de Christophe Castaner, tout ministre de l’Intérieur qu’il est, lorsqu’il est en soirée privée ? Par définition, c’est privé et il fait donc ce qu’il veut. En même temps, en parler nous permet d’en parler et nous permet d’écouter Christophe Castaner s’expliquer. La bataille de Paris a commencé : déjà une belle brochette de candidats au poste de maire de la capitale sont déclarés ou sur le point de le faire. Parmi eux, des têtes connues et attendues : Rachida Dati, Mounir Mahjoubi ou encore Pierre-Yves Bournazel. Et d’autres, tout aussi connue, mais dont la candidature a davantage surpris : c’est le cas du forain Marcel Campion. Salhia Brakhlia l’a rencontré. Complot facile, fake news ou scoop de l’année ? Depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche, il se murmure que le gouvernement aurait embauché une fausse Mme Trump pour accompagner le président lors de ses déplacements. On en parle avec Lilia Hassaine. Alors qu’Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat, la mobilisation populaire ne faiblit pas en Algérie. Après cette première victoire, les Algériens craignent qu’Abdelaziz Bouteflika n’utilise le report de l’élection présidentielle pour conserver le pouvoir. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Raphaël Glucksmann candidat pour être tête de liste aux européennes, Léa Salamé a décidé de quitter l’antenne de France Inter. La journaliste veut éviter tout conflit d’intérêt et remise en question de l’impartialité de son travail et a donc décidé de quitter ses fonctions le temps de la campagne électorale. Ce n’est pas la première journaliste compagne d’homme politique à faire ce choix. On en parle avec Julien Bellver. C’est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il analyse le style de Zidane pour son come-back au Real Madrid et en profite pour faire un point global pour le style espagnol, mais aussi l’avis d’Anna Wintour sur Kim Kardashian et les trèfles de Donald Trump.