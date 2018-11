Quotidien, première partie du 15 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 novembre. On parle de Nicolas Dupont-Aignan et d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, de la récup’ politique autour des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, du coup de gueule de Vincent Cassel avec Lilia Hassaine, du Beaujolais nouveau avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des audiences radio avec Julien Bellver et des foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. Le mouvement du 17 novembre, aussi appelé mouvements des « gilets jaunes » est, à l’origine, une initiative citoyenne. Pourtant, à écouter les différents acteurs de l’opposition politique, tous en ont eu l’idée les premiers. Salhia Brakhlia est allé interroger les auto-proclamés inventeurs du mouvement pour son Moment de vérité. Vincent Cassel rage contre l’uniformisation du cinéma, en France et à l’étranger. Et il le fait savoir sur son compte Instagram. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Emmanuel Macron a donné une longue interview à TF1 depuis le porte-avion Charles de Gaulle. On décrypte avec Yann Barthès. Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Azzeddine Ahmed-Chaouch a été en Beaujeu, sur les terres de ce vin attendu comme le messie chaque année. Il raconte dans son Chaouch Express. Les audiences radios sont tombées ce jeudi matin. On analyse les chiffres avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Enfin, comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé jeter un œil du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent les foufous de l’Assemblée.