Quotidien, première partie du 15 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 octobre. On parle de la rixe entre jeunes des Lilas avec Salhia Brakhlia, d’un mariage entre une musulmane et un juif en Israël avec Lilia Hassaine, du dernier fail de Laurent Wauquiez avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du coup de gueule de François Ruffin avec Julien Bellver et de Danse avec les stars avec Etienne Carbonnier. Dimanche, un jeune garçon de 13 ans est décédé après une violente rixe entre bandes dans le quartier des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Salhia Brakhlia et Paul Bouffard se sont rendus sur place ce lundi, pour rencontrer les habitants. Le débrief est dans le « Moment de vérité ». Elle est arabe et musulmane, il est juif : tous deux sont israéliens et très connus dans le pays. Elle est journaliste, lui acteur. Ils ont décidé d’officialiser leur relation au début du mois en annonçant leur mariage. Depuis, leur couple fait polémique dans le pays. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Alors qu’il souhaitait lancer une shitstorm médiatique contre Frédéric Péchenard, dans le cas où il accepterait de prendre le poste de ministre de l’Intérieur, Laurent Wauquiez listait les éléments de langages à suivre pour descendre et décrédibiliser cet ancien ténor de la droite. Et il l’a envoyé à toutes ses équipes… y compris Frédéric Péchenard. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Jeudi, à l’Assemblée nationale, le député FI François Ruffin a poussé un violent coup de gueule contre les députés de la majorité qui refusent d’étudier un projet de loi pour l’accompagnement des enfants handicapés. Depuis, députés et journalistes doutent de sa sincérité. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Et pour son Lundi Canap, Étienne Carbonnier nous fait le débrief de la dernière soirée de Danse avec les stars sur TF1.