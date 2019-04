Quotidien, première partie du 16 avril 2019 spéciale Notre-Dame de Paris

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie du 16 avril. Aujourd’hui, Quotidien consacre son émission à Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie dans la soirée de lundi. On rend hommage aux pompiers de Paris, on fait le tour des réactions du monde entier, on part à la rencontre de ceux qui font vivre Notre-Dame tous les jours avec Salhia Brakhlia, de Notre-Dame à travers l’histoire de France avec Lilia Hassaine, du jour d’après avec Azzeddine Ahmed-Chaocuh, du dispositif des chaînes d’info avec Julien Bellver et des gros fails autour de l’incendie avec Étienne Carbonnier. Lundi, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été partiellement ravagée par les flammes. Partiellement parce que plus de 400 pompiers ont travaillé d’arrache-pied, du départ de l’incendie vers 19h jusqu’à son extinction totale, vers 4h du matin. Ce soir, Quotidien rend hommage à ces hommes qui ont tout donné pour sauver un patrimoine inestimable. Le 15 avril 2019 va rester dans les mémoires et dans les livres d’Histoire comme le jour où la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes. Lundi soir, le monde entier avait les yeux tournés vers Paris et vers sa grande dame. Tour d’horizon des journaux du monde entier. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été partiellement ravagée par les flammes ce lundi 15 avril. Pour les membres du clergé et le personnel, c’est un immense choc de découvrir la cathédrale ainsi dévastée. Salhia Brakhlia a rencontré M. Traoré, homme de ménage à Notre-Dame depuis 8 ans. L’incendie de la cathédrale de Notre-Dame a occupé l’esprit des français jusqu’à très tard dans la nuit de ce lundi 15 avril. Partout dans le monde, l’émotion a été vive face aux impressionnants dégâts causés par les flammes. C’est ici qu’ont eu lieu les plus importants événements de ces huit derniers siècles. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. L’incendie qui a ravagée la cathédrale Notre-Dame dans la soirée de lundi est enfin maîtrisé. Malgré le périmètre de sécurité imposé par les forces de l’ordre, des milliers de gens se sont pressés sur le parvis de la Cathédrale pour constater les dégâts. Azzeddine Ahmed-Chaouch a passé la journée sur place, il raconte. Lundi soir, peu après 19h, les chaînes d’info en continue ont basculé sur les premières images de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame.. Pourtant, à l’origine, tout était prévu pour suivre un autre événement spécial : l’allocution d’Emmanuel Macron. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse. Certaines pertinentes, d’autres… complètement à l’ouest ou carrément déplacées. Étienne Carbonnier revient sur les plus gros fails de la soirée.