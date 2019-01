Quotidien, première partie du 16 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 16 janvier. On parle du grand débat avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch, de pub anti-sexisme avec Lilia Hassaine, de la petite phrase polémique d’Emmanuel Macron avec Julien Bellver et du Koh-Lanta version enfants avec Étienne Carbonnier. Pendant 7 heures, Emmanuel Macron a écouté puis a répondu aux 600 maires de France réunis dans l’Eure mardi. Salhia Brakhlia nous dit ce qu’il fallait en retenir. La marque de rasoir Gilette fait beaucoup parler : dans le clip d’un peu moins de deux minutes, la marque appelle à tronquer l’adage « boys will be boys » pour lutter contre les agressions sexuelles et sexistes, le harcèlement et la violence. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Peu avant de rencontrer les maires pour le lancement du grand débat national, Emmanuel Macron s’est rendu au conseil municipal de Gasny, dans l’Eure. Conseil pendant lequel il a prononcé une phrase qui a vite fait polémique. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous parle de Tahiti Quest, sur Gulli. Une émission façon Koh-Lanta, mais pour les petits.