Quotidien, première partie du 16 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 16 novembre. On parle d’Emmanuel Macron et de Laurent Wauquiez avec Yann Barthès, des mini-Bleus à Clairefontaine avec Salhia Brakhlia, des incendies en Californie avec Lilia Hassaine, de la fin d’internet avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de RT France avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. L’équipe de France a repris ses quartiers à Clairefontaine avant d’affronter les Pays-Bas ce vendredi soir. Tous les joueurs sélectionnés se sont retrouvés dans leur centre d’entraînement, mais ils ne sont pas restés seuls bien longtemps. Car les minis-Bleus, l’équipe de France des moins de quinze ans, étaient là aussi. On en parle dans le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les dégâts des incendies qui font rage en Californie. Laurent Wauquiez était à Nîmes pour un meeting cette semaine. Le chef des Républicains y a déroulé un discours bien rodé, tellement bien rodé qu’il était en fait le même que celui prononcé à Asnières, quelques jours plus tôt. Quoiqu’en plus convaincant. Mercredi soir, les Marseillais étaient nombreux à se réunir devant l’hôtel de ville pour crier leur colère à l’encontre d’un homme qu’ils jugent responsable de la situation vétuste de la ville : le maire, Jean-Claude Gaudin. Azzeddine Ahmed-Chaouch raconte pour son Chaouch Express. Le média Russia Today, financé par le Kremlin russe, a ouvert sa filiale en France il y a bientôt un an. Accusés d’être piloté par le pouvoir russe et de propager des fake news, RT s’était vu refuser son accréditation à la salle de presse de l’Élysée. Un refus qui, semble-t-il, ne devrait plus durer. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Il est le M. Style de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, looks, fashion faux pas et bon conseils. Ce vendredi, il s’attaque aux gilets jaunes, débriefent les tenues du 11 novembre, mais aussi celles du prince Charles qui vient de fêter son 70ème anniversaire.