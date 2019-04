Quotidien, première partie du 17 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 avril. On parle de la conférence de Michelle Obama à Paris avec Salhia Brakhlia, des images filmées par les pompiers au cœur de l’incendie de Notre-Dame avec Lilia Hassaine, de Christophe Castaner ce super-héros avec Yann Barthès, de la reconstruction de Notre-Dame avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des coulisses de l’annulation de l’allocution d’Emmanuel Macron avec Julien Bellver et des sitcoms préférées d’Étienne Carbonnier. Michelle Obama poursuit sa grande tournée mondiale après la sortie de son livre « Devenir ». Cette semaine, c’est à Paris que l’ancienne First Lady a posé ses valises, pour une soirée « confidences » avec les Français. Quotidien a pu y assister pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Lundi soir, dès 19h, plusieurs centaines de pompiers étaient déployés autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il leur aura fallu de très longues heures avant de parvenir à circonscrire le feu. Pendant leur intervention, de nombreuses questions se sont posées dans les médias et sur les réseaux sociaux sur leurs moyens d’action. Ils ont filmé toute leur intervention, minute par minute. Lilia Hassaine nous fait découvrir ces images, au cœur des flammes, dans son Zoom. Depuis mardi, on se questionne sur le choix de LA seule photo postée par Christophe Castaner sur son compte Twitter. Un peu de contexte : mardi, le ministre de l’Intérieur se rend à la cathédrale Notre-Dame pour constater les dégâts causés par l’incendie. Et là, il a eu la brillante idée de se prendre en photo, lui, de dos, à l’entrée de la cathédrale dévastée. La question qu’on se pose, c’est… POURQUOI ? On a quelques idées. Dans une courte allocution mardi soir, Emmanuel Macron a expliqué vouloir reconstruire la cathédrale Notre-Dame ravagée par les flammes « d’ici 5 ans ». Mais une telle échéance est-elle vraiment tenable ? Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé interroger des spécialistes en architecture pour leur poser la question. Lundi 15 avril, Emmanuel Macron devait tenir une allocution de 26 minutes pour présenter ses mesures en réponse au grand débat national. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame a imposé au chef de l’État de revoir son programme. Que s’est-il passé en coulisses ? Comment a été prise la décision de reporter les annonces ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Non, il n’y a pas QUE Game of Thrones dans la vie, Étienne Carbonnier vous présente les autres sitcoms à regarder absolument. Ou pas.