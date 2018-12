Quotidien, première partie du 17 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 17 décembre. On parle des gilets jaunes et de leurs revendications avec Salhia Brakhlia et Baptiste des Monstiers, du traitement médiatique de leur Acte V avec Julien Bellver, mais aussi de la violence dans le rugby avec Azzeddine Ahmed-Chaouch ou encore du concours Miss France 2019 avec Etienne Carbonnier. Si la mobilisation était moins importante dans les rues samedi, les gilets jaunes restent très présents en région, notamment sur les ronds-points. Les équipes de Quotidien sont allés à la rencontre des gilets jaunes de la première heure, sur le rond-point de Saint-Clément, rebaptisé « le rond-point des Gaulois ». C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Les Gilets jaunes sont devenus le symbole de la contestation populaire en France. Ailleurs en Europe, ils commencent d’ailleurs à faire des emules. Pourtant, les Français ne sont pas les premiers à avoir décidé d’arborer un gilet jaune pour se faire entendre. Lilia Hassaine retrace l’historique de ce symbole dans son Zoom. Le Stade Français a perdu un de ses jeunes joueurs et espoirs, le rugbyman Nicolas Chauvin, à l’âge de 18 ans. L’annonce de sa disparition a ému le monde sportif et pose une question : le rugby est-il devenu trop violent ? Azzeddine Ahmed-Chaouch pose la question pour son Chaouch Express. Bien moins suivie que les précédentes journées de manifestation, l’Acte V des gilets jaunes a tout de même fait la Une de tous les JT. Au point que la presse n’échappe pas à la question : en fait-elle trop sur le mouvement des gilets jaunes ? On en parle dans le 20h Médias de Julien Bellver. Samedi soir, comme sept millions de Français, Etienne Carbonnier était devant sa télé pour suivre l’élection de la Miss France 2019. Et il s’est bien marré.