Quotidien, première partie du 17 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 17 janvier. On parle grand débat avec Yann Barthès, gilets jaunes et baisse du salaire des élus avec Salhia Brakhlia, violences policières avec Julien Bellver, Brexit avec Lilia Hassaine, vin rouge avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. C'est l'une des principales revendications portées par les gilets jaunes : faire baisser les salaires des élus afin d'économiser l'argent public pour le réinjecter dans d'autres secteurs qui en ont besoin (l'école, la santé ou encore la sécurité).On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. En l’absence d’accord sur le Brexit, Theresa May voit son mandat sérieusement compromis. Au Royaume-Uni, la Première ministre fait la Une de la presse. Mais il est strictement INTERDIT de se moquer des séances au parlement britannique. Interdit… mais pas impossible. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom du jour. Les livres d’Histoire vont s’agrandir d’une page. Une page écrite spécialement pour Marine Le Pen et son époustouflante déclaration historique sur la presse. Didier Guillaume a-t-il raison en assurant que le vin « n’est pas un alcool comme un autre » et qu’on n’a « jamais vu des jeunes sortir de boîte bourrés au Côtes-du-Rhône » ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu vérifier pour son Chaouch Express. Lors de l’Acte IX des gilets jaunes, les forces de l’ordre ont tiré sur un manifestant à Bordeaux. Souffrant d’une hémorragie cérébrale, il a été opéré puis placé dans un coma artificiel. Depuis quelques jours, une vidéo postée sur les réseaux sociaux laisse entendre que les policiers auraient tout fait pour cacher les preuves de leur tir. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Les députés sont rentrés de vacances ! Etienne Carbonnier est retourné faire un tour du côté des Foufous de l’Assemblée et, a priori, en 2019 non plus on ne devrait pas s’ennuyer dans l’hémicycle.