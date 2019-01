Quotidien, première partie du 18 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 janvier. On parle foot féminin avec Salhia Brakhlia, 10yearschallenge avec Lilia Hassaine, couscous avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, sexisme avec Julien Bellver et mode avec Marc Beauge. La France va accueillir dès le 7 juin prochain la Coupe du monde de football féminin ! Les Bleues vont-elles rejoindre leurs homologues masculins au titre de championnes du monde ? Pour son Moment de vérité, Salhia Brakhlia a voulu les rencontrer pour leur premier jour dans le centre d’entraînement des Bleu(e)s. Un nouveau challenge s’est emparé des réseaux sociaux : le 10years challenge. Le défi ? Poster une photo de soi prise en 2009, puis une prise en 2019, pour montrer son évolution. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Le couscous pourrait faire son entrée au patrimoine mondial de l’Unesco. Sauf que cette recette est la spécialité de trois pays : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Comment définir lequel est le meilleur ? Pour aider, Azzeddine Ahmed-Chaouch a décidé de déposer un quatrième dossier, français cette fois. Jeudi, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a dévoilé un rapport accablant sur le sexisme en France. C’est la première fois que le sexisme est évalué et chiffré en France. Julien Bellver décrypte ces chiffres dans son 20h Médias.