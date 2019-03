Quotidien, première partie du 18 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 18 mars. On parle de l’incendie du Fouquet’s avec Salhia Brakhlia, des Macron en vacances au ski avec Lilia Hassaine, de l’attentat de Christchurch avec Yann Barthès, de la candidature de Raphaël Glucksmann avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la communication de crise de Christophe Castaner avec Julien Bellver et du retour de Koh-Lanta avec Étienne Carbonnier. Le restaurant chic le Fouquet’s situé sur les Champs-Elysées a été partiellement détruit par les flammes lors de l’Acte XVIII des gilets jaunes samedi 16 mars. Prisé des politiques et des plus fortunés, le restaurant était, pour ses pilleurs, un « symbole de la bourgeoisie ». On en parle avec Salhia Brakhlia. Emmanuel Macron s’est accordé quelques jours de repos au ski avec son épouse Brigitte. Une sortie controversée alors que le mouvement des gilets jaunes ne faiblit pas et compte-tenu des nombreux débordements survenus à Paris samedi 16 mars. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. 17 minutes, c’est le temps qu’a duré la vidéo de l’assaut du terroriste de Christchurch. Pendant dix-sept minutes, l’assaillant s’est filmé, caméra fixée au torse, ouvrir le feu sur les fidèles d’une mosquée néo-zélandaise, faisant 50 victimes et 50 blessés dont plusieurs en état d’urgence absolue. Pendant dix-sept minutes, l’auteur a pu librement diffuser les images de son massacre sans que Facebook n’intervienne. Yann Barthès en parle. Raphaël Glucksmann est officiellement la tête de liste du Parti socialiste pour les élections européennes du mois de mai. L’essayiste, créateur de son propre mouvement, Place Publique, a su convaincre le bureau national du PS de lui confier les rênes. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe le retour de Koh-Lanta sur TF1.