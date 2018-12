Quotidien, première partie du 19 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 décembre. On parle du RIC avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch, du rond-point de Châtellerault avec Lilia Hassaine, de l’ex journaliste de Charlie Hebdo Zineb el Rhazoui avec Julien Bellver et de la tournée de promo du Père Noël avec Étienne Carbonnier. Précurseur du RIC, Étienne Chouard est devenu un allié de poids pour les gilets jaunes. Qui est-il ? Comment vante-t-il les mérites du RIC ? Salhia Brakhlia a voulu le rencontrer. La « Main jaune », sculpture érigée sur un rond-point de Châtellerault en 2010 a été incendiée ce week-end, après que les gilets jaunes qui occupaient les lieux aient mis feu à leur campement avant d’être délogés par les forces de l’ordre. Et à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner a comparé cette destruction… à celle des Buddhas de Bamiyan, détruits par les talibans. On en parle dans le Zoom de Lilia Hassaine. Le RIC, référendum d’initiative citoyenne, est l’une des revendications principales des gilets jaunes. Plusieurs membres de l’opposition, de gauche comme de droite, se sont montrés favorables à l’idée. Parmi eux, la France Insoumise et Alexis Corbière. Qui a eu la mauvaise idée de raviver le débat sur le mariage pour tous. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. En 2015, Zineb el Rhazoui échappe à la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo. Trois ans plus tard, la journaliste, déjà la plus protégée de France, reçoit de nouveaux des messages de haine et des appels au meurtre depuis son passage dans l’émission de Pascal Praud, sur CNEWS. On en parle avec Julien Bellver. Plus que six dodos avant Noël ! Plutôt que de finir de préparer ses cadeaux, le Père Noël a décidé de venir faire la tournée des JTs. Étienne Carbonnier nous raconte dans son Mercredi Canap.