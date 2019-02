Quotidien, première partie du 19 février 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie du replay de Quotidien du 19 février. On parle du grand débat national dans les prisons avec Salhia Brakhlia, d’antisémitisme et d’antisionisme avec Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré la gilet jaune Ingrid Levavasseur, violemment prise à parti à Paris dimanche, Julien Bellver revient sur la carrière de Karl Lagerfeld et Etienne Carbonnier débriefe les JTs de Jean-Pierre Pernaut. Le Grand débat national a lieu partout en France… même en prison. À Tulle, en Corrèze, 9 détenus ont participé à plus de deux heures de débat sur la transition écologique. Salhia Brakhlia y était pour son Moment de vérité. Depuis l’agression d’Alain Finkelkraut ce week-end, un mot revient partout dans le débat public : le sionisme. Qu’est-ce qu’il signifie, d’où vient-il ? Lilia Hassaine fait le point dans son Zoom. Ce mardi 19 février, une bonne partie du gouvernement est partie à la rencontre du « jeune ». Et pour faire « jeune » et parler à la jeunesse donc, ils ont décidé de faire vivre le Grand débat national sur Twitch, une plateforme utilisée par « le jeune ». On décrypte avec Yann Barthès. Dimanche 17 février, la gilet jaune Ingrid Levavasseur défile à Paris lorsqu’elle est violemment prise à parti par d’autres manifestants. Insultée, conspuée, elle sera finalement exfiltrée de la manifestation peu après les faits. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontrée pour son Chaouch Express. Karl Lagerfeld s’est éteint ce 19 février 2019. Il laisse derrière lui une carrière à nul autre pareil et un patrimoine culturel inestimable. Julien Bellver analyse la communication de la maison Chanel, de l’annonce de son décès aux chantiers à venir pour conserver la popularité de la griffe française. Julien Bellver dévoile les personnalités dans l’ombre du Kaïser. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté du JT de Jean-Pierre Pernaut. Et il y a découvert le meilleur moniteur de ski de France. Il s’appelle Jean-Luc, il fait des blagues pas toujours adaptées à un jeune public, mais les vacanciers l’adorent.