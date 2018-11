Quotidien, première partie du 19 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 novembre. On parle des gilets jaunes avec Yann Barthès, Salhia Brakhlia et Julien Bellver, d’eugénisme avec Lilia Hassaine, de toilettes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de Jean-Michel Blanquer de passage dans « Au Tableau » avec Étienne Carbonnier. Les « gilets jaunes » se sont mobilisés partout en France samedi 17 novembre, et plus sporadiquement dimanche 18 novembre. Blocage de routes, d’autoroutes, des grands axes aux routes de campagne, de rond-point, de péage… ils étaient visibles, en plus ou moins grand nombre, partout dans le pays. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Ce week-end, le patron des Républicains Laurent Wauquiez a dressé un parallèle entre « eugénisme » et ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le terme a beaucoup choqué et fait réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias. Lilia Hassaine nous explique ce qu’est « l’eugénisme » dans son Zoom. L’idée pourrait prêter à sourire, elle est pourtant d’utilité publique. Ce lundi 19 novembre signe la journée mondiale des toilettes. Dans le monde, 4,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des installations sanitaires décentes et/ou privées. Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté pour son Chaouch Express. Julien Bellver revient sur le traitement médiatique des manifestations des gilets jaunes dans son 20h Médias et Étienne Carbonnier nous parle de Jean-Michel Blanquer qui a bien galéré avec les élèves de l’émission « Au Tableau ».