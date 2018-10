Quotidien, première partie du 19 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 octobre. On parle d’Emmanuel Macron et du remaniement avec Yann Barthès, du plan com’ autour de la sortie de l’album posthume de Johnny Hallyday avec Salhia Brakhlia, des images insolites captées par Google Maps avec Lilia Hassaine, de la FIAC avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du fake tweet du magazine ELLE avec Julien Bellver et Marc Beauge nous fait son Flash Mode de la semaine. « Mon pays, c’est l’amour », l’album posthume de Johnny Hallyday est disponible depuis minuit ce vendredi matin. Et il est déjà disque platine, il l’était d’ailleurs avant sa sortie grâce aux pré-commandes sur internet. Salhia Brakhlia a suivi les fans du rockeur pour son Moment de vérité. Au Pérou, un homme a appris que sa femme l’avait trompé avec un autre homme grâce à… une capture Google Maps. Cette image insolite, ce n’est pas la première que Google Maps a capté, il en existe des centaines d’autres, des plus drôles aux plus sensibles. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Emmanuel Macron était avec ses homologues européens cette semaine pour le sommet des 27 ; à Bruxelles. On a capté les images d’Emmanuel Macron qui parle du remaniement avec Angela Merkel, et ça vaut le détour. On en parle avec Yann Barthès. Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu à la Foire internationale de l’art contemporain, autrement appelée FIAC, à Paris. Et il y a trouvé deux, trois astuces pour créer sa propre œuvre d’art contemporaine. Cette semaine, le magazine américain ELLE a provoqué la colère des internautes après la diffusion d’un tweet trompeur laissant entendre que Kim Kardashian et son mari Kanye West s’étaient séparés. En réalité, lorsque les internautes cliquaient sur ce lien, ils étaient redirigés vers… un site d’inscription sur les listes électorales. Julien Bellver nous explique tout dans son 20h Médias.