Quotidien, première partie du 2 avril 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 2 avril. On parle du mariage des prêtres avec Salhia Brakhlia, de la « décence numérique » demandée par Auschwitz avec Lilia Hassaine, de Nicolas Sarkozy avec Yann Barthès, de la conférence de presse de la France Insoumise avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la victoire de Benoit Hamon sur France 2 avec Julien Bellver et d’Appels d’urgences avec Étienne Carbonnier. La question n’est pas nouvelle, mais elle pourrait trouver une réponse positive dans un avenir plus ou moins proche : les prêtes doivent-ils avoir le droit de se marier dans l’église catholique ? Avec la crise qu’elle traverse actuellement, l’Église catholique sent la nécessité de se renouveler, de se moderniser. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Selfies, mises en scène, photos inappropriées… le mémorial d’Auschwitz réclame plus de décence de la part de ses visiteurs. Depuis plusieurs mois fleurissent sur les réseaux sociaux des photos jugées indécentes d’adolescents et d’adultes dans l’enceinte de l’ancien camp de concentration où sont morts près d’un million de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. On l’a vu en début de semaine, Nicolas Sarkozy ne répond aux journalistes QUE s’ils l’appellent « Monsieur le président ». Pas « Monsieur Sarkozy », encore moins « Nicolas », il lui faut du « Monsieur le président ». Du coup, on a vérifié et il semble que ce soit nouveau cette histoire. Forcément, on a voulu comprendre ce qui s’est passé. La France Insoumise part en guerre contre les sondages. A deux mois des élections européennes, Jean-Luc Mélenchon et les membres de son parti sont convaincus que les sondages leur prédisent un score moins élevé que la réalité des opinions. Pour se faire leur propre avis, ils ont donc décidé de réaliser leurs propres sondages. Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté à leur conférence de presse ce mardi, il en a profité pour leur en parler. Benoit Hamon a remporté sa bataille contre France 2 : le patron du mouvement Générations avait saisi le tribunal administratif pour contraindre la chaîne à inviter son parti au grand débat organisé le 4 avril prochain sur les élections européennes. Avec cette décision de justice, Benoît Hamon, mais aussi François Asselineau (UPR) et Florian Philippot (les Patriotes) auront voix au chapitre. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène dans l’émission de toutes les infractions : excès de vitesse, alcool au volant, ….. Bref, il nous débriefe un nouvel épisode « d’Appels d’urgence ».