Quotidien, première partie du 2 mai 2019

Retrouvez l’intégrale du replay de la première partie de Quotidien du 2 mai. On parle du happening de Florian Philippot avec Salhia Brakhlia, de la nouvelle reine de Thaïlande avec Lilia Hassaine, on part passer la nuit au Louvre avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la polémique autour de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec Julien Bellver et des petits Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. À l’occasion des défilés du 1er mai, Florian Philippot est allé retirer le drapeau européen qui trônait sur la façade de la mairie de la Forbach. Un happening filmé et partagé sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup de bruit depuis. Mais le président des Patriotes n’est pas le premier à s’attaquer au drapeau européen, il est même devenu la cible des extrêmes ces dernières années. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Après le décès du roi Rama IX, c’est son fils, Rama X qui est monté sur le trône de Thaïlande. Le nouveau souverain, peu apprécié dans le pays à cause de ses nombreuses frasques, vient d’épouser sa compagne de longue date, Suthida. Ancienne hôtesse de l’air, elle devient officiellement la reine de Thaïlande. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Passer la nuit dans la pyramide du Louvre, ça vous tente ? C’est ce que propose le plus célèbre musée de France et la plateforme d’hébergement entre particuliers Airbnb. Un grand concours est organisé pour trouver le ou les heureux élus qui pourront passer une nuit sous la verrière de la pyramide du Louvre, en toute intimité. Azzeddine Ahmed-Chaouch a été voir ce qui attendait les gagnants. Que s’est-il passé aux abords et dans la cour de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris mercredi 1er mai ? Des images montrant une charge de CRS contre plusieurs dizaines de gilets jaunes font le tour des réseaux sociaux depuis 24h. Pour les justifier, deux versions s’affrontent : celle des forces de l’ordre et celles des manifestants, appuyés par celles du personnel de l’hôpital. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que fabriquent nos petits Foufous de l’Assemblée.