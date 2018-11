Quotidien, première partie du 2 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 02 novembre. On parle des grosses boulettes du plus jeune maire de France avec Salhia Brakhlia, d’un enfant de neuf ans accusé d’agression sexuelle avec Lilia Hassaine, de BFMTV avec Yann Barthès, du clip polémique des LREM avec Julien Bellver, de mode avec Marc Beaugé et du pont parisien préféré des Chinois avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Stéphane Sieczkowski-Samier a 26 ans. En 2014, il est élu à la mairie d’Hesdin, dans le Pas-de-Calais. A 22 ans, il devient le plus jeune maire de France. Depuis… il enchaîne les boulettes et plutôt des grosses. Salhia Brakhlia en parle dans son Moment de vérité. Mi-octobre, Jeremiah Harvey est accusé d’agression sexuelle. Jeremiah Harvey est noir et, surtout, il a neuf ans. Son accusatrice est une femme, blanche, de 53 ans, convaincue qu’il lui a touché les fesses en sortant d’une épicerie. Lilia Hassaine décrypte pour son Zoom. Cette année, la France a accueilli 90 millions de touristes, un record. Parmi eux, de nombreux touristes asiatiques venus profiter de la gastronomie française, du vin, mais surtout du pont Bir-Hakeim. Azzeddine Ahmed-Chaouch a eu envie de mettre un peu de romantisme dans Quotidien, il a donc été faire un tour sur le pont le plus prisé des touristes. Le gouvernement a mis en ligne un spot de campagne pour inciter les électeurs à aller voter aux européennes de 2019. Jusque-là, rien d’anormal, sauf que ce clip made in LREM est largement sorti des codes habituels des clips de campagne. Musique ultra angoissante, images rapides, pas de texte, pas de voix. Et il n’a plu à personne. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias.