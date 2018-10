Quotidien, première partie du 2 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 2 octobre. On parle de Gérard Collomb qui ne veut plus du tout être ministre avec Salhia Brakhlia et Lilia Hassaine, de Charles Aznavour mis à l’honneur par la presse avec Lilia Hassaine encore et Julien Bellver, des vignettes poids-lourds avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de MTV avec Étienne Carbonnier. Lundi 1er octobre, Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a refusé. Le chef de l’État lui a demandé de rester en poste jusqu’à nouvel ordre. Du coup, il a été réitérer dans le Figaro ses envies de liberté, mettant Emmanuel Macron dos au mur. Salhia Brakhlia décrypte ce coup de tonnerre pour son Moment de Vérité. Pour son Zoom, Lilia Hassaine revient elle aussi sur cette démission de Gérard Collomb, mise en scène par une photographie choisie dans le Figaro. Elle nous parle également de Charles Aznavour mis à l’honneur en Une de Libération et nous dévoile les coulisses d’un cliché hors norme. Yann Barthès fait le décompte avant le départ de Gérard Collomb du gouvernement, Azzeddine Ahmed-Chaouch débriefe la « vignette poids-lourds » avec les principaux concernés : les chauffeurs routiers dans son Chaouch Express. Pour son 20h Médias, Julien Bellver décrypte la disparition de Charles Aznavour vue par la presse française et internationale et Étienne Carbonnier nous parle de LA télé-trash, MTV.