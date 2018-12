Quotidien, première partie du 20 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 décembre. On parle du Noël d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès et Lilia Hassaine, on fact-check le discours de Marine Le Pen sur le pacte de Marrakech avec Salhia Brakhlia, des achats de Noël ministre-friendly avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, d’un journaliste menteur avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. France, Marine Le Pen s’est faite la première opposante au Pacte de Marrakech sur les migrations… utilisant au passage une sacrée quantité de fake news sur le sujet. On démêle le vrai du faux avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Emmanuel Macron a changé sa photo de profil sur TOUS les réseaux sociaux. Une décision anodine ? Pas si vite. Car à l’Élysée, la communication passe aussi par les détails. Et celui-là peut s’avérer riche en symboles. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, a un message pour vous en cette période de Noël : ne faites pas vos courses sur internet, allez plutôt en magasin. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré et a été demandé aux Français ce qu’ils en pensent pour son Chaouch Express. Claas Relotius est un journaliste allemand reconnu et primé dans son pays. Problème : le journal Der Spiegel a annoncé en milieu de semaine avoir découvert que Claas Relotius avait inventé la plupart des protagonistes, lieux et événements qu’il décrivait dans ses papiers sur la Syrie. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. On est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle. Gros cru cette semaine chez les Foufous de l’Assemblée.