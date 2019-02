Quotidien, première partie du 20 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 février. On parle de la sortie de prison de Christophe Dettinger avec Salhia Brakhlia, de la BNP avec Lilia Hassaine, de l’entrée en prison d’Alexandre Benalla avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, d’une baston en librairie avec Julien Bellver et d’une émission qui devrait plaire à Macron avec Étienne Carbonnier. Christophe Dettinger, connu sous le nom du « boxeur de gendarmes » est sorti de prison. Il avait été condamné à un an de prison ferme et dix-huit mois de sursis. Un aménagement de peine dite en « semi-liberté » doit lui permettre de conserver son emploi au sein d’une mairie, mais l’obligera à se rendre chaque soir en prison. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Après la cérémonie des Pics d’or, qui « récompense » les pires dispositifs anti-SDF installés dans les rues et devant les commerces, la BNP avait promis de retirer ceux devant ses agences. Lilia Hassaine a voulu vérifier s’ils avaient tenu parole. Emmanuel Macron s’est rendu ce mercredi 20 février au cimetière juif de Quatzenheim, où 96 tombes ont été profanées. Entouré par des personnalités religieuses, Emmanuel Macron a aussi eu la compagnie d’enfants, de plein d’enfants. Et il les aime tellement qu’il était à deux doigts de les scalper sur place. Ce mercredi 20 février, la Commission d’enquête du Sénat remettait son rapport suite aux auditions d’Alexandre Benalla. Les sénateurs n’ont semble-t-il pas été convaincu par l’ancien chargé de mission/garde du corps/bras droit d’Emmanuel Macron et pointent plusieurs grosses défaillances au sommet même de l’État. Dans « Qui a tué mon père ? » l’écrivain Edouard Louis livrait une critique acerbe de la politique française des trente dernières années. Il y accusait notamment Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch, inventeur du RSA, d’avoir « harcelé » son père (comme autant d’autres ouvriers). Martin Hirsch lui répond dans son propre livre, « Comment j’ai tué votre père ». Du jamais vu. Julien Bellver nous en parle dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé l’émission qui devrait plaire au président de la République : « Le sens de l’effort », sur M6.