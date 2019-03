Quotidien, première partie du 20 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 mars. On parle du dernier film de François Ruffin avec Salhia Brakhlia, de Greta Thunberg avec Lilia Hassaine, des black-blocs avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la communication de crise de l’Église avec Julien Bellver et de Rendez-vous en terre inconnue avec Étienne Carbonnier. Avant d’être député, François Ruffin était réalisateur. Il a beaucoup fait parler de lui en 2016 avec la sortie de son documentaire « Merci Patron ! » qui dénonçait la délocalisation d’une usine du groupe LVMH. En 2019, le désormais député de la France insoumise récidive avec « J’veux du soleil », un documentaire consacré au mouvement des gilets jaunes. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Greta Thunberg est devenue en peu de temps la nouvelle figure de la lutte pour le climat dans le monde. La jeune suédoise de 16 ans a bluffé le monde entier avec ses discours engagés et percutants, mais une simple photo l’a fait plonger dans un torrent de critiques. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Après que Facebook ait permis la diffusion en direct du massacre de Christchurch, le réseau social est questionné sur la pertinence de sa censure. Pourquoi a-t-il fallu 17 minutes pour supprimer les images du terroriste australien alors qu’il faut… 59 secondes pour censurer une photo de nudité. Après le refus, par le pape François, de la démission du Cardinal Barbarin, reconnu coupable d’inaction face à des cas de pédocriminalité, l’Église s’enlise dans une crise de communication sans précédent. Comment justifier cette décision, alors que l’Église avait promis des actes et des sanctions pour venir à bout du fléau de la pédocriminalité dans ses rangs. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier suit les aventures de Franck Gastambide, embarqué pour un voyage exceptionnel « en terre inconnue », mais sans Frédéric Lopez.