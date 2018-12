Quotidien, première partie du 21 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 décembre. On parle de l’anniversaire d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, de la conférence de presse de Vladimir Poutine avec Salhia Brakhlia, du régime alimentaire de Donald Trump avec Lilia Hassaine, de Noël avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du bilan catastrophique pour la presse en 2018 avec Julien Bellver et de mode avec Marc Beauge. Les conférences de presse de Vladimir Poutine ne ressemblent à aucune autre conférence de presse d’un chef d’État. 1700 journalistes surexcités, 3h45 de discours, une cinquantaine de questions et un Vladimir Poutine… en tenue traditionnelle. On débriefe avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Là où Barack Obama cultivait un petit potager bio, Trump ne jure que par son éternel BigMac et son milkshake au chocolat. Petit aperçu de ce qui compose l’assiette du président américain dans le Zoom de Lilia Hassaine. C’est un grand classique de la presse, comme la rentrée des classes ou les départs en vacances. Dans le jargon, on appelle ça un « marronnier ». Et Noël ne fait évidemment pas exception. Pour son dernier Chaouch Express de l’année, Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu lui aussi faire son propre reportage de Noël spécial JT. 80 journalistes tués, 60 pris en otages, trois disparus. L’année 2018 a été particulièrement meurtrière pour les journalistes. On en parle avec Julien Bellver dans le 20h Médias.