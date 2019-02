Quotidien, première partie du 21 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 février. On parle du dîner du CRIF avec Salhia Brakhlia, de la Une polémique de Challenges avec Lilia Hassaine, du livre de François RUffin avec Yann Barthès, du dernier cinéma porno de Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des annonces d’Emmanuel Macron avec Julien Bellver et des petits foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Emmanuel Macron assistait mercredi 20 février au dîner annuel du CRIF en présence des instances religieuses juives de France. Un dîner dans un contexte particulièrement tendu après les nombreux actes antisémites dans le pays ces derniers jours et alors même que les agressions antisémites ont augmenté de 74% en France en 2018. Salhia Brakhlia y était pour son Moment de vérité. Le magazine hebdomadaire Challenges a provoqué une vive polémique avec sa Une sur les « réseaux de pouvoirs » dans laquelle ils associent les Francs-maçons à un supposé « réseau LGTB ». La Une du magazine a fait un tollé sur les réseaux sociaux, obligeant la rédaction à réagir. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Le député insoumis François Ruffin sort un livre qu’il gardé « secret ». Il n’en a parlé à personne, même pas à ses admirateurs, même pas à la presse parce que c’est un livre coup de poing contre Emmanuel Macron. Et que, « quand un boxeur envoie un crochet du gauche, il prévient pas ». Sauf qu’en fait… Triste nouvelle pour les amateurs de cinéma coquin : le Beverley, tout dernier établissement du genre à Paris, va fermer ses portes ce samedi 23 février, après 36 ans de bons et loyaux services. Pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de Maurice Laroche, directeur de l’établissement depuis 1983 et propriétaire depuis 1993. Emmanuel Macron a assisté au traditionnel dîner annuel du CRIF mercredi soir à Paris. Le chef de l’État y a fait plusieurs annonces importantes, sur les mesures à prendre contre l’antisémitisme et l’antisionisme, qu’il compte désormais sanctionner, mais aussi contre la haine sur internet et les réseaux sociaux. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Et comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que trafiquent nos députés pendant leurs heures de travail. Et, comme d’habitude, il n’a pas été déçu par les petits Foufous de l’Assemblée.