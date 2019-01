Quotidien, première partie du 21 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 janvier. On parle de l’audition d’Alexandre Benalla avec Salhia Brakhlia, de la marche pour la vie avec Lilia Hassaine, de la journée de la déprime avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des « foulards rouges » avec Julien Bellver et de l’Eurovision avec Étienne Carbonnier. Alexandre Benalla faisait de nouveau face à la Commission du Sénat ce lundi. Accusé d’avoir fourni un faux pour obtenir plusieurs passeports diplomatiques – qu’il a pu récupérer et utiliser après son licenciement de l’Élysée – il doit encore éclairer de nombreuses zones de flou. Salhia Brakhlia a assisté à son audition. Dimanche, plusieurs centaines de manifestants « pro-vie » défilaient à Paris contre le droit à l’avortement. On en parle dans le zoom de Lilia Hassaine. Le troisième lundi du mois de janvier est-il le jour le plus déprimant de l’année ? Ce « Blue Monday » a creusé son trou et il serait même impossible de s’en défaire. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu vérifier pour son Chaouch Express. Les « foulards rouges » appellent à manifester partout en France ce dimanche pour protester contre toutes les formes de violences et de débordements qui ont découlé du mouvement des gilets jaunes. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Samedi avait lieu la seconde demi-finale de Destination Eurovision, le concours avant le concours pour choisir qui pourra participer au concours. Etienne Carbonnier a tout regardé, voilà ce qu’il a retenu.