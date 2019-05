Quotidien, première partie du 21 mai 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 mai. On parle de l’affaire Vincent Lambert avec Salhia Brakhlia, du milk-shake comme arme politique avec Lilia Hassaine, de F abrice Luchini avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du coup de com’ de Kylian Mbappé avec Julien Bellver et des clips de campagne pour les européennes avec Étienne Carbonnier. Coup de théâtre lundi soir dans l’affaire Vincent Lambert : contre toute attente, la justice a ordonné la reprise des soins, alors que l’arrêt des traitements, décidé plus tôt par la justice, avait été entamé en début de journée. Salhia Brakhlia revient sur cette affaire hors norme dans son Moment de vérité. A priori, ça tient plus du dessert que de l’arme politique et pourtant, en Angleterre, le milk-shake est en train de devenir un puissant atout anti-Brexit. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Lundi soir, LCI a tenu six heures de direct entièrement consacrées aux débats pour les élections européennes. À 18h, les « petits » candidats ont débattu, puis à 20h les « gros » candidats ont suivi. Six heures de prises de becs, de regards assassins, de petites phrases buzz qu’on a résumé en 5 moments forts. Azzeddine Ahmed-Chaouch poursuit sa quinzaine sur la Croisette avec ce mardi un événement très attendu : la montée des marches du dernier Quentin Tarantino, avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Mais, comme il n’y a pas que les films américains à Cannes, Azzeddine a également rencontré Fabrice Luchini, mis à l’honneur dans « Alice et le Maire ». Lors de sa remise de prix aux trophées UNFP, Kylian Mbappé a laissé entendre publiquement qu’il pourrait quitter le Paris-Saint-Germain la saison prochaine, si une occasion intéressante se présentait. Julien Bellver analyse ce coup de com’ rondement mené dans son 20h Médias. Aujourd’hui, temps de parole oblige, Étienne Carbonnier nous parle des clips de campagne pour les européennes. Pas forcément du fond, mais surtout de la forme. Parce que franchement, ça vaut le coup d’œil.