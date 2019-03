Quotidien, première partie du 21 mars 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 mars. On parle des explications de Facebook sur la tuerie de Christchurch avec Yann Barthès, du grand débat des enfants avec Salhia Brakhlia, des Unes assassines avec Lilia Hassaine, on part visiter les cuisines de l’Élysée avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver dresse le portrait de la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern et Étienne Carbonnier nous donne des nouvelles des petits foufous de l’Assemblée. Comment la vidéo d’une attaque terroriste a-t-elle pu être diffusé, en direct, pendant 17 minutes sur Facebook sans être censurée ? Depuis l’attaque de Christchurch, Facebook peine à s’expliquer. Pour la première fois ce jeudi, près d’une semaine après l’attentat, le responsable « Integrity » du réseau social s’est expliqué. Et ça fait bien, bien flipper. Mercredi, Brigitte Macron a mené son propre grand débat. Accompagnée du Secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance, Adrien Taquet, la Première dame a échangé pendant plusieurs heures avec une centaine d’enfants. Climat, éducation, culture, égalité, harcèlement, ils ont pu échanger librement pendant plusieurs heures, au sein de la Cité des enfants de Paris. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. "Les Stagiaires" titre Le Point cette semaine avec en Une une photo de... Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur, comme Emmanuel Macron et le Premier ministre avant lui, voit donc ses compétences sérieusement remises en question par la presse. Démonstration avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Mercredi soir, BFMTV accueillait sur son plateau un grand débat avec les représentants des principaux partis politiques. Et ça nous a furieusement fait penser au Maillon Faible. Aujourd’hui pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu pénétrer dans le seul endroit de l’Élysée qui n’est pas en pleine agitation : ses cuisines. Le chef des lieux, et chef tout court Guillaume Gomez lui a ouvert les portes de sa maison pour une très, très rare visite. Depuis l’attentat de Christchurch, la Première ministre néo-zélandaise est sur tous les fronts. Jacinda Ardern a impressionné par son courage et la force de ses discours après l’attaque qui a fait 50 morts parmi les fidèles de deux mosquées de Christchurch. Les images de la cheffe d’État venu soutenir les fidèles dans leur lieu de culte ont fait le tour du monde. On en parle avec Julien Bellver. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Et qui dit jeudi dit petit tour dans l’hémicycle pour voir ce que fabriquent les petits Foufous de l’Assemblée.