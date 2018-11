Quotidien, première partie du 21 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 novembre. On parle d’Emmanuel Macron en Belgique avec Yann Barthès, de la grogne des maires contre Emmanuel Macron avec Salhia Brakhlia, de Carlos Ghosn avec Lilia Hassaine, des agressions homophobes avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des gilets jaunes avec Julien Bellver et des aprem sur France télé avec Étienne Carbonnier. L’AMF, l’Association des Maires de France, tient son congrès annuel Porte de Versailles cette semaine. Un 101ème congrès qui se tient alors que les relations entre les maires, les collectivités et Emmanuel Macron sont toujours plus tendues. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le PDG de Renault Carlos Ghosn est encore en garde à vue, soupçonné d’avoir détourné quelques 38 millions d’euros de revenus aux yeux du FISC japonais. Pourtant, dans le pays, il était une véritable star. Au point d’avoir un manga entièrement destinée à chanter ses louanges de super-sauveur d’entreprise. Lilia Hassaine en parle dans son Zoom. Au pays des Belges, Emmanuel Macron a été reçu par le roi et la reine pour un fastueux dîner, mais il a aussi été interpellé par des étudiants mécontents. On en parle avec Yann Barthès. Les agressions homophobes se multiplient à Paris et dans le reste de la France depuis le début de l’année. L’Express y consacre sa Une cette semaine, avec un appel à la lutte contre les violences homophobes signé par de nombreuses personnalités. Azzeddine Ahmed-Chaouch nous en parle dans le « Chaouch Express ». Les médias en font-ils trop avec les gilets jaunes ? Ou au contraire, pas assez ? Depuis le début du mouvement, la presse reçoit de très virulentes critiques. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Etienne Carbonnier s’est intéressé aux aprem de France Télé pour son Mercredi Canap. Et on n’est jamais déçus.